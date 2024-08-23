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Кристина Дмитренко седьмой финишировала в женском суперспринте на летнем ЧМ по биатлону

Биатлон

Украинка неудачно стартовала, из-за чего потеряла шансы на место в топах

Кристина Дмитренко седьмой финишировала в женском суперспринте на летнем ЧМ по биатлону

Фото: Biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Трем украинским биатлонисткам удалось выйти в финал женского суперспринта на Чемпионате мира по летнему биатлону.

Кристина Дмитренко, Анна Кривонос и Анастасия Меркушина стартовали с промаха на первой лежке, сразу оказавшись в середине промежуточного протокола.

На втором рубеже наши спортсменки снова не закрыли по одной мишени и за счет лучшей скорости Кристина Дмитренко оказалась выше своих коллег.

Далее Кривонос и Меркушина трижды не смогли попасть, а завершающий этап прошли довольно неплохо, из-за чего уже оказались в топ-20. Дмитренко смогла финишировать седьмой.

Суперспринт, финал. Женщины

1. Паулина Батовска-Фиалкова (0+0+1+0) 21:55,5

2. Суви Минккинен (1+0+0+0+0) +11,5

3. Люция Харватова (1+0+2+2) +20,2
...

7. Кристина Дмитренко (1+1+1+0) +49,3

18. Анна Кривонос (1+1+3+1) +1:44,8

19. Анастасия Меркушина (1+1+3+0) +1:51,6

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