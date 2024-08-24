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Пидручный прокомментировал победу в суперспринте чемпионата мира
Отличный результат, Дмитрий
Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный прокомментировал победу в суперспринте летнего чемпионата мира-2024 в Отепя (Эстония). Его слова цитирует biathlon.com.ua:
– На выходе со стадиона после последней стрельбы вы видели, что идете первым, кто бежал следом и на каком расстоянии?
– Да, я видел, что вышел первым, ведь на первых трех установках были промахи, и соперники не успели бы так быстро пройти штрафные круги, видел также Артема Тищенко и чеха, которые выходили за мной. Так что с первых метров я включил максимальную передачу, чтобы сделать запас перед финишной прямой. Был очень рад, что Артем был вторым и поборолся за серебро. Это очень приятно, когда твой товарищ по команде финиширует с тобой на подиуме.
– Поделитесь эмоциями от церемонии награждения, ведь вы стояли с двумя флагами, еще и в день Флага, над стадионом раздавался гимн Украины…
– Это очень приятно, особенно в такой день, еще и в канун Дня Независимости, которую мы сейчас защищаем. Очень круто, когда раздается гимн в твою честь, и ты с товарищем по команде стоишь на двух самых высоких местах. Это очень мотивирует двигаться дальше. Дальше радовать наших воинов, наших болельщиков и страну и продолжать бороться, – сказал Пидручный.
Напомним, что сегодня Дмитрий побежит спринтерскую гонку. Начало – 14:45 по киевскому времени.
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