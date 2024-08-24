Тищенко – о серебре ЧМ: Не так часто бывает, когда два украинца поднимаются на подиум

Украинец Артем Тищенко прокомментировал свое "серебряное" выступление в суперспринте чемпионата мира-2024 по летнему биатлону. Его слова цитирует biathlon.com.ua:

– Когда вы шли на штрафной круг, видели, как стреляют соперники, были ли мысли о том, что можете бороться за медаль?

– Да, видел. Чех, который был рядом, в отличие от меня промахнулся дважды. Видел и Пидручного, который уже выходил на финальный круг, соперников, которые были сзади и тоже стреляли с ошибками и заходили на штрафную, слышал объявление комментатора на стадионе. Тренеры по трассе говорили, что за мной неподалеку идет целая группа соперников, поэтому последний круг был для меня достаточно изнурительным.

– Понимали, что боретесь за серебро и за вами очень серьезные и быстрые соперники?

– Да, понимал, да и один штрафной круг – это не так и много, преследователи были не так уж далеко. Дотерпел, да и погода способствовала, сегодня довольно комфортно бежалось. Рад, что не было дождя, ведь накануне говорили, что дождливый прогноз.

– Расскажите о своих эмоциях на церемонии награждения.

– Вдвоем стоять на подиуме – это очень приятно, особенно ввиду того, что первое место также было за Украиной, за Димой. Раздавался наш гимн, приятно было, ведь не так часто бывает, когда два украинца поднимаются на подиум в биатлонных международных стартах. Это подарок для Украины, для наших людей, пусть хоть такую ​​нотку позитива мы подарили всем – сказал Артем.