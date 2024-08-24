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Украинец Мандзин завоевал золото на чемпионате мира по летнему биатлону

Биатлон
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Поздравляем с победой

Украинец Мандзин завоевал золото на чемпионате мира по летнему биатлону

biathlon.com.ua

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинец Виталий Мандзин выиграл юниорскую спринтерскую гонку в рамках проходящего в Отепя (Эстония) чемпионата мира по летнему биатлону-2024.

Наш спортсмен чисто прошел оба огневых рубежа и не оставил шансов своим ближайшим конкурентам.

Летний ЧМ-2024

Спринт. Юниоры

1. Виталий Мандзин (0+0) 18:28.9

2. Хавард Тостеруд (2+0) +41.3

3. Сиверт Герхардсен (1+0)+51.1

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7. Богдан Борковский (1+2) +1:23.6

11. Сергей Супрун (0+3) +1:43.2

20. Михаил Хмель (1+2) +1:55.8

39. Егор Макаренко (3+1) +3:46.0

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