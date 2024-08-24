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Украинец Мандзин завоевал золото на чемпионате мира по летнему биатлону
Поздравляем с победой
biathlon.com.ua
Украинец Виталий Мандзин выиграл юниорскую спринтерскую гонку в рамках проходящего в Отепя (Эстония) чемпионата мира по летнему биатлону-2024.
Наш спортсмен чисто прошел оба огневых рубежа и не оставил шансов своим ближайшим конкурентам.
Летний ЧМ-2024
Спринт. Юниоры
1. Виталий Мандзин (0+0) 18:28.9
2. Хавард Тостеруд (2+0) +41.3
3. Сиверт Герхардсен (1+0)+51.1
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7. Богдан Борковский (1+2) +1:23.6
11. Сергей Супрун (0+3) +1:43.2
20. Михаил Хмель (1+2) +1:55.8
39. Егор Макаренко (3+1) +3:46.0
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