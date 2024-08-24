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Хвостенко и Городна – в ТОП-3 юниорского спринта на летнем чемпионате мира-2024

Биатлон
Обновлено

Великолепный результат, девушки

Хвостенко и Городна – в ТОП-3 юниорского спринта на летнем чемпионате мира-2024

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинка Виктория Хвостенко завоевала серебро спринтерской гонки в рамках проходящего в Отепя (Эстония) чемпионата мира по летнему биатлону-2024.

Наша спортсменка чисто прошла оба огневых рубежа, но в борьбе за победу уступила 0,6 секунды представительнице Болгарии Димитровой.

ТОП-3 замкнула еще одна украинка Елена Городная. В течение половины гонки наша соотечественница шла лидером, однако на стрельбе стоя допустила два промаха.

Летний ЧМ-2024

Спринт. Юниорки

1. Валентина Димитрова (2+0)

2. Виктория Хвостенко (0+0) +0.6

3. Елена Огородная (0+2) +18.5

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5. Ксения Приходько (0+1) +35.9

8. Александра Меркушина (1+2) +46.3

16. Полина Пуцко (1+2) +1.33.8

46. ​​Алина Хминь (4+3) +4.36.0

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