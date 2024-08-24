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Хвостенко и Городна – в ТОП-3 юниорского спринта на летнем чемпионате мира-2024
Великолепный результат, девушки
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинка Виктория Хвостенко завоевала серебро спринтерской гонки в рамках проходящего в Отепя (Эстония) чемпионата мира по летнему биатлону-2024.
Наша спортсменка чисто прошла оба огневых рубежа, но в борьбе за победу уступила 0,6 секунды представительнице Болгарии Димитровой.
ТОП-3 замкнула еще одна украинка Елена Городная. В течение половины гонки наша соотечественница шла лидером, однако на стрельбе стоя допустила два промаха.
Летний ЧМ-2024
Спринт. Юниорки
1. Валентина Димитрова (2+0)
2. Виктория Хвостенко (0+0) +0.6
3. Елена Огородная (0+2) +18.5
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5. Ксения Приходько (0+1) +35.9
8. Александра Меркушина (1+2) +46.3
16. Полина Пуцко (1+2) +1.33.8
46. Алина Хминь (4+3) +4.36.0
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