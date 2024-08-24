Мандзин прокомментировал победу на летнем чемпионате мира-2024

Украинский биатлонист Виталий Мандзин прокомментировал победное выступление в спринте на летнем ЧМ-2024. Его слова цитирует biathlon.com.ua:

– А сами вполне довольны своим результатом?

– Ну, по стрельбе скажу, что может я отработал и не совсем идеально, но рад, что сумел закрыть все мишени.

– Сегодня день Независимости Украины, насколько приятно, а главное, важно, было стоять на высшей строчке подиума и слышать, как раздается гимн Украины?

– Да, сегодня очень важный день для Украины, и именно сегодня слышать наш гимн было не вдвое, а в несколько раз приятнее. Хочу признаться, что когда я сегодня стоял на высшей строчке, то думал об одном человеке, о своем личном тренере, защищающем сейчас нашу страну, это Назар Владимирович Бурик. Он еще полгода назад был здесь со мной, когда после эстафеты мы с ребятами стояли на втором месте подиума, поддерживал меня. И сейчас, когда он защищает Украину, я хочу свою победу посвятить именно этому человеку, который очень много сделал для меня, моих результатов. Поэтому, Назар Владимирович, эта победа для Вас! Спасибо! – сказал украинец.