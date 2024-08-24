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Пидручный провалил спринт летнего чемпионата мира-2024, Тищенко заехал в ТОП-10
Странные результаты от капитана
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 24 августа в эстонском Отепя в рамках летнего чемпионата мира-2024 по биатлону состоялась спринтерская гонка у мужчин.
Победу в заезде на 7,5 километров праздновал представитель Чехии Якуб Ствертецки, серебро у француза Эмильена Клода, а ТОП-3 замкнул бельгиец Тьерри Лангер.
Лучшим среди украинцев стал Артем Тищенко, с одним промахом на стойке в итоге финишировавший на 9-й позиции. Странным оказалось выступление победителя суперспринта, нашего капитана Дмитрия Пидручного. Он слабо прошел дистанцию ходом и на стрельбе лежа допустил три промаха.
1. Якуб Ствртецкий (Чехия, 0+1) 18:15.1
2. Эмильен Клод (Франция, 0+1)+12.4
3. Тьерри Ланже (Бельгия, 0+1) +16.2
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9. Артём Тищенко (Украина, 0+1) +51.8
25. Антон Дудченко (Украина, 1+1) +1:24.8
29. Дмитрий Пидручный (Украина, 3+0) +1:41.9
30. Богдан Цымбал (Украина, 2+1) +1:42.9
36. Денис Насыко (Украина, 1+1) +1:55.3
38. Руслан Ткаленко (Украина, 0+2) +1:57.9
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