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Мандзин делает золотой дубль на чемпионате мира-2024 по летнему биатлону
Очень мощный результат
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 25 августа в эстонском Отепя в рамках летнего чемпионата мира-2024 по биатлону состоялась юниорская гонка преследования у ребят.
После победы в спринте еще одно золото в свой актив записал украинец Виталий Мандзин, который во время персьюта допустил четыре промаха, но ходом отработал мощно и не оставил шансов конкурентам.
Вторая и третья позиция у биатлонистов из Норвегии Сиверта Герхардсена и Каспера Калкенберга.
Летний чемпионат мира-2024
Гонки преследования. Юниоры
1. Виталий Мандзин (1+0+0+3)
2. Сиверт Герхардсен (0+0+2+2) +18,8
3. Каспер Калкенберг (0+0+2+2) +22,5
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11. Богдан Борковский (0+1+4+2) +1:03,8
13. Сергей Супрун (3+0+1+2) +1:12,4
20. Михаил Хмель (1+3+1+1) +1:44,4
37. Егор Макаренко (2+3+1+0) +4:39,7
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