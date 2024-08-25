Мандзин делает золотой дубль на чемпионате мира-2024 по летнему биатлону

Сегодня, 25 августа в эстонском Отепя в рамках летнего чемпионата мира-2024 по биатлону состоялась юниорская гонка преследования у ребят.

После победы в спринте еще одно золото в свой актив записал украинец Виталий Мандзин, который во время персьюта допустил четыре промаха, но ходом отработал мощно и не оставил шансов конкурентам.

Вторая и третья позиция у биатлонистов из Норвегии Сиверта Герхардсена и Каспера Калкенберга.

Летний чемпионат мира-2024

Гонки преследования. Юниоры

1. Виталий Мандзин (1+0+0+3)

2. Сиверт Герхардсен (0+0+2+2) +18,8

3. Каспер Калкенберг (0+0+2+2) +22,5

.

.

.

11. Богдан Борковский (0+1+4+2) +1:03,8

13. Сергей Супрун (3+0+1+2) +1:12,4

20. Михаил Хмель (1+3+1+1) +1:44,4

37. Егор Макаренко (2+3+1+0) +4:39,7