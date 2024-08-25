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Дудченко оказался в шаге от медали летнего ЧМ, Пидручный очень низко

Биатлон

Результаты масс старта

Дудченко оказался в шаге от медали летнего ЧМ, Пидручный очень низко

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 25 августа в эстонском Отепя в рамках летнего чемпионата мира-2024 по биатлону состоялась гонка с массовым стартом у мужчин.

Победу в забеге праздновал представитель Эстонии Рене Захкна, серебро у чеха Йоханеса Маречека, а ТОП-3 замкнул Андрейс Расторгуевс.

Лучшим среди наших стал Антон Дудченко, у которого был шанс на медаль, но на последнем круге он проиграл ходом латвийцу.

Масс-старт. Мужчины

1. Рене Захкна (0+0+0+3) 32:28,6

2. Йонас Маречек (0+1+0+2) +7,9

3. Андрейс Расторгуевс (1+1+1+2) +19,7

4. Антон Дудченко (1+0+0+0) +31,6

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18. Артем Тищенко (1+1+1+2) +1:42,5

23. Дмитрий Пидручный (2+2+1+3) +2:34,6

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