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Дудченко оказался в шаге от медали летнего ЧМ, Пидручный очень низко
Результаты масс старта
Фото: Getty Images
Сегодня, 25 августа в эстонском Отепя в рамках летнего чемпионата мира-2024 по биатлону состоялась гонка с массовым стартом у мужчин.
Победу в забеге праздновал представитель Эстонии Рене Захкна, серебро у чеха Йоханеса Маречека, а ТОП-3 замкнул Андрейс Расторгуевс.
Лучшим среди наших стал Антон Дудченко, у которого был шанс на медаль, но на последнем круге он проиграл ходом латвийцу.
Масс-старт. Мужчины
1. Рене Захкна (0+0+0+3) 32:28,6
2. Йонас Маречек (0+1+0+2) +7,9
3. Андрейс Расторгуевс (1+1+1+2) +19,7
4. Антон Дудченко (1+0+0+0) +31,6
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18. Артем Тищенко (1+1+1+2) +1:42,5
23. Дмитрий Пидручный (2+2+1+3) +2:34,6
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