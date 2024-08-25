Дмитренко – лучшая среди украинок в масс-старте летнего ЧМ, Бендика победила

Сегодня, 25 августа, в эстонском Отепя в рамках летнего чемпионата мира-2024 по биатлону состоялась гонка с массовым стартом у женщин.

Победу в забеге праздновала представительница Латвии Байба Бендика, серебро у финки Суви Миннкинен, а ТОП-3 замкнула Тереза ​​Воборникова из Чехии.

Лучшей среди наших стала Кристина Дмитренко, которая с пятью промахами финишировала в итоге девятой.

Масс-старт. Женщины

1. Байба Бендика (3+0+1+0)

2. Суви Минкинен (0+1+0+1) +24,2

3. Тереза ​​Воборникова (0+0+1+0) +30,3

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9. Кристина Дмитренко (2+0+2+1) +2:08,8

24. Анна Кривонос (2+1+3+3) +4:52,8

25. Анастасия Меркушина (3+1+3+2) +5:01,5