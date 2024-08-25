  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Дмитренко – лучшая среди украинок в масс-старте летнего ЧМ, Бендика победила
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дмитренко – лучшая среди украинок в масс-старте летнего ЧМ, Бендика победила

Биатлон

Результаты масс старта

Дмитренко – лучшая среди украинок в масс-старте летнего ЧМ, Бендика победила

Фото: Biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 25 августа, в эстонском Отепя в рамках летнего чемпионата мира-2024 по биатлону состоялась гонка с массовым стартом у женщин.

Победу в забеге праздновала представительница Латвии Байба Бендика, серебро у финки Суви Миннкинен, а ТОП-3 замкнула Тереза ​​Воборникова из Чехии.

Лучшей среди наших стала Кристина Дмитренко, которая с пятью промахами финишировала в итоге девятой.

Масс-старт. Женщины

1. Байба Бендика (3+0+1+0)

2. Суви Минкинен (0+1+0+1) +24,2

3. Тереза ​​Воборникова (0+0+1+0) +30,3

.

.

.

9. Кристина Дмитренко (2+0+2+1) +2:08,8

24. Анна Кривонос (2+1+3+3) +4:52,8

25. Анастасия Меркушина (3+1+3+2) +5:01,5

По теме
yellow-arrow
Украина выиграла медальный зачет летнего чемпионата мира по биатлону
yellow-arrow
Дудченко оказался в шаге от медали летнего ЧМ, Пидручный очень низко
yellow-arrow
Мандзин делает золотой дубль на чемпионате мира-2024 по летнему биатлону
Кристина Дмитренко
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости