Украина выиграла медальный зачет летнего чемпионата мира по биатлону

Сегодня, 25 августа, в эстонском Отепя завершился летний чемпионат мира по биатлону. Юниоры и взрослые определили судьбу наград в четырех гонках – суперспринт, спринт, гонка преследования и масс-старт.

Сборная Украины завоевала шесть наград на мундиале – чемпионами стали Дмитрий Пидручный (суперспринт), Виталий Мандзин (спринт и гонка преследования), серебро в активе Артема Тищенко (суперспринт) и Виктории Хвостенко (спринт), а бронза – Елена Городная (спринт).

По качеству наград наша команда финишировала в итоге первой.

Зачет ЧМ по летнему биатлону:

1. Украина – 6 (3+2+1)

2. Чехия – 8 (3+1+4)

3. Болгария – 4 (3+1+0)

4-5. Латвия – 2 (1+0+1)

4-5. Словакия - 2 (1+0+1)

6. Эстония – 1 (1+0+0)

7. Финляндия – 3 (0+3+0)

8. Норвегия - 5 (0+2+3)

9. Бельгия - 2 (0+1+1)

10-11. Хорватия – 1 (0+1+0)

10-11. Франция – 1 (0+1+0)

12. Швеция – 1 (0+0+1)