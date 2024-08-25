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Украина выиграла медальный зачет летнего чемпионата мира по биатлону
Неплохое выступление
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 25 августа, в эстонском Отепя завершился летний чемпионат мира по биатлону. Юниоры и взрослые определили судьбу наград в четырех гонках – суперспринт, спринт, гонка преследования и масс-старт.
Сборная Украины завоевала шесть наград на мундиале – чемпионами стали Дмитрий Пидручный (суперспринт), Виталий Мандзин (спринт и гонка преследования), серебро в активе Артема Тищенко (суперспринт) и Виктории Хвостенко (спринт), а бронза – Елена Городная (спринт).
По качеству наград наша команда финишировала в итоге первой.
Зачет ЧМ по летнему биатлону:
1. Украина – 6 (3+2+1)
2. Чехия – 8 (3+1+4)
3. Болгария – 4 (3+1+0)
4-5. Латвия – 2 (1+0+1)
4-5. Словакия - 2 (1+0+1)
6. Эстония – 1 (1+0+0)
7. Финляндия – 3 (0+3+0)
8. Норвегия - 5 (0+2+3)
9. Бельгия - 2 (0+1+1)
10-11. Хорватия – 1 (0+1+0)
10-11. Франция – 1 (0+1+0)
12. Швеция – 1 (0+0+1)
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