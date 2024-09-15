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Джима не выступит в шоу-гонке City Biathlon-2024
Сначала заявилась, потом снялась
Фото: Isaac Hale/AFP via Getty Images
Украинская биатлонистка Юлия Джима не выступит в шоу-гонке City Biathlon-2024, которая в этом году пройдет в немецком Дрездене. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
В обновленном перечне спортсменок украинки нет:
Лиза Витоцци (Италия)
Ингрид-Ландмарк Тандреволл (Норвегия)
Каролин Кноттен (Норвегия)
Иоганна Пуфф (Германия)
Франциска Пройс (Германия)
Маркета Давидова (Чехия)
Марион Визензартер (Германия)
Анна Гандлер (Австрия)
Анна Андексер (Австрия)
Паулина Батовска-Фиалкова (Словакия)
У мужчин на дистанцию выйдут 10 биатлонистов, в том числе:
Йоханнес Бе (Норвегия)
Тарьей Бе (Ноорвегия)
Юстус Штрелоу (Германия)
Филипп Наврат (Германия)
Флоран Клод (Франция)
Яков Фак (Словения)
Лукас Гофер (Италия)
Роман Рес (Германия)
Давид Коматц (Австрия)
Терро Сеппяля (Финляндия)
О причинах отсутствия Джимы в старом списке пока не сообщается, однако можно предположить, что украинка находится в плохой форме. На чемпионате Европы-2024 Юлия выступила не лучшим образом.
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