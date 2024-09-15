Украинская биатлонистка Юлия Джима не выступит в шоу-гонке City Biathlon-2024, которая в этом году пройдет в немецком Дрездене. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В обновленном перечне спортсменок украинки нет:

Лиза Витоцци (Италия)

Ингрид-Ландмарк Тандреволл (Норвегия)

Каролин Кноттен (Норвегия)

Иоганна Пуфф (Германия)

Франциска Пройс (Германия)

Маркета Давидова (Чехия)

Марион Визензартер (Германия)

Анна Гандлер (Австрия)

Анна Андексер (Австрия)

Паулина Батовска-Фиалкова (Словакия)

У мужчин на дистанцию ​​выйдут 10 биатлонистов, в том числе:

Йоханнес Бе (Норвегия)

Тарьей Бе (Ноорвегия)

Юстус Штрелоу (Германия)

Филипп Наврат (Германия)

Флоран Клод (Франция)

Яков Фак (Словения)

Лукас Гофер (Италия)

Роман Рес (Германия)

Давид Коматц (Австрия)

Терро Сеппяля (Финляндия)

О причинах отсутствия Джимы в старом списке пока не сообщается, однако можно предположить, что украинка находится в плохой форме. На чемпионате Европы-2024 Юлия выступила не лучшим образом.