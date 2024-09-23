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Руслан Ткаленко одержал победу в мужском спринте летнего ЧУ по биатлону
Несмотря на промах украинец сумел добыть победу
Руслан Ткаленко одержал победу в мужском спринте в рамках летнего чемпионата Украины по биатлону.
Спортсмен дважды ошибся два раза на стойке и все же опередил Антона Дудченко, который отстрелялся чисто. Тройку лучших замкнул Владислав Чихарь.
Итоговые результаты:
1. Руслан Ткаленко (0+2) 17:05,4
2. Антон Дудченко (0+0) +4,2
3. Владислав Чихарь (1+0) +24,9
4. Богдан Цымбал (0+1) +32,4
5. Артем Тищенко (1+1) +39,0
6. Артем Прима (2+0) +1:00,9
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