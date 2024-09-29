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Россияне и белорусы не вернутся в мировой биатлон в сезоне 2024/2025
Здравый смысл победил
фото - biathlon.com.ua
Международный союз биатлонистов решил продлить санкции против федераций россии и беларуси, запретив представителям этих команд участвовать в международных соревнованиях в сезоне 2024/2025.
На заседании Конгресса IBU, которое продлится до конца недели в сербском Белграде, не будет рассматриваться вероятное возвращение спортсменов в каком-либо статусе — отстранение остается в силе.
Решение IBU означает, что биатлонисты сборных рф и беларуси будут пропускать начало олимпийского отборочного цикла к Играм-2026 в Италии, который будет брать отсчет со стартового этапа Кубка IBU в шведском Идре.
Напомним, что первый этап Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025 состоится в финском Контиолахти, начало – 30 ноября.
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