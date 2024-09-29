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Пидручный и Мандзин активно готовятся к следующему сезону. Фото

Биатлон

Работают над физической подготовкой и выносливостью

Пидручный и Мандзин активно готовятся к следующему сезону. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинские биатлонисты Дмитрий Пидручный и Виталий Мандзин продолжают активную подготовку к старту следующего сезона. Наши спортсмены в перерыве между сборами проводят велотренировку и улучшают выносливость. Соответствующий пост на своей официальной странице в Instagram разместил капитан нашей команды.

Пидручный и Мандзин активно готовятся к следующему сезону. Фото - изображение 1

Напомним, что сезон 2024/2025 стартует 30 ноября в финском Контиолахти.

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