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Пидручный и Мандзин активно готовятся к следующему сезону. Фото
Работают над физической подготовкой и выносливостью
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинские биатлонисты Дмитрий Пидручный и Виталий Мандзин продолжают активную подготовку к старту следующего сезона. Наши спортсмены в перерыве между сборами проводят велотренировку и улучшают выносливость. Соответствующий пост на своей официальной странице в Instagram разместил капитан нашей команды.
Напомним, что сезон 2024/2025 стартует 30 ноября в финском Контиолахти.
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