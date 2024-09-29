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Стало известно, где пройдут чемпионаты мира 2028 и 2029 по биатлону
Невероятной красоты места
Фото - НОК
На своем заседании Международный союз биатлонистов определил города проведение чемпионатов мира 2028 и 2029.
Так, первый из мундиалей состоится в австрийском Хохфильцене, а второй – в норвежском Холменколлене.
"Это проверенные биатлонные арены мирового уровня. Мы благодарны Контиолахти за их замечательную презентацию и не сомневаемся, что они останутся важным местом для биатлонных соревнований" – говорится в сообщении IBU.
Напомним, что в последний раз чемпионат мира в Хохфильцене проходил в далеком 2017 году. Тогда в женской эстафете украинские биатлонистки завоевали серебро. В Холменколлене мировое первенство было еще раньше – в 2016 году. Сергей Семенов в спринте взял бронзу (эта медаль была единственной для нашей команды).
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