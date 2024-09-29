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Стало известно, где пройдут чемпионаты мира 2028 и 2029 по биатлону

Биатлон

Невероятной красоты места

Стало известно, где пройдут чемпионаты мира 2028 и 2029 по биатлону

Фото - НОК

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

На своем заседании Международный союз биатлонистов определил города проведение чемпионатов мира 2028 и 2029.

Так, первый из мундиалей состоится в австрийском Хохфильцене, а второй – в норвежском Холменколлене.

"Это проверенные биатлонные арены мирового уровня. Мы благодарны Контиолахти за их замечательную презентацию и не сомневаемся, что они останутся важным местом для биатлонных соревнований" – говорится в сообщении IBU.

Напомним, что в последний раз чемпионат мира в Хохфильцене проходил в далеком 2017 году. Тогда в женской эстафете украинские биатлонистки завоевали серебро. В Холменколлене мировое первенство было еще раньше – в 2016 году. Сергей Семенов в спринте взял бронзу (эта медаль была единственной для нашей команды).

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