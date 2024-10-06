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Пидручный начал тренировочный сбор в Австрии. Фото

Биатлон
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Капитан готовится к сезону

Пидручный начал тренировочный сбор в Австрии. Фото

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный поделился со своими поклонниками новыми фото. Наш спортсмен активно готовится к старту сезона и приступил к новому подготовительному сбору в Австрии. Соответствующие снимки Дмитрий разместил на своей официальной странице в Instagram.

Пидручный начал тренировочный сбор в Австрии. Фото - изображение 1Пидручный начал тренировочный сбор в Австрии. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее украинки узнали соперниц на старте турнира в Ухане.

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