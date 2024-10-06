Пидручный начал тренировочный сбор в Австрии. Фото

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный поделился со своими поклонниками новыми фото. Наш спортсмен активно готовится к старту сезона и приступил к новому подготовительному сбору в Австрии. Соответствующие снимки Дмитрий разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее украинки узнали соперниц на старте турнира в Ухане.