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Пятикратный олимпийский чемпион может возглавить оргкомитет зимней Олимпиады 2030 года

Биатлон

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Пятикратный олимпийский чемпион может возглавить оргкомитет зимней Олимпиады 2030 года

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший биатлонист Мартен Фуркад, завершивший карьеру в 2020 году, может стать главой оргкомитета зимней Олимпиады – 2030, которая пройдёт во французских Альпах. Об этом пишет L'equipe.

По информации источника, Олимпийский и Паралимпийский комитеты выступают за назначение Фуркада. Также президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что видит Мартена Фуркада в роли президента оргкомитета зимней Олимпиады – 2030.

35-летний Фуркад – рекордсмен Франции по количеству золотых медалей как на зимних, так и на летних Олимпийских играх.

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