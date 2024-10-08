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Пидручный – с вершины австрийских Альп: Пора возвращаться на лыжи. Видео
Капитан на пафосе
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный поделился со своими поклонниками новым видео. Наш спортсмен активно готовится к новому сезону и уже встал на лыжи. Произошло это во время тренировочного сбора в Австрии, который Дмитрий
Напомним, что пятикратный олимпийский чемпион
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