Пидручный – с вершины австрийских Альп: Пора возвращаться на лыжи. Видео

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный поделился со своими поклонниками новым видео. Наш спортсмен активно готовится к новому сезону и уже встал на лыжи. Произошло это во время тренировочного сбора в Австрии, который Дмитрий начал несколько дней назад. Соответствующий пост Пидручный разместил на своей странице в Instagram.

Напомним, что пятикратный олимпийский чемпион может возглавить оргкомитет зимней Олимпиады в 2030 году.