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Пидручный – с вершины австрийских Альп: Пора возвращаться на лыжи. Видео

Биатлон
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Капитан на пафосе

Пидручный – с вершины австрийских Альп: Пора возвращаться на лыжи. Видео

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный поделился со своими поклонниками новым видео. Наш спортсмен активно готовится к новому сезону и уже встал на лыжи. Произошло это во время тренировочного сбора в Австрии, который Дмитрий начал несколько дней назад. Соответствующий пост Пидручный разместил на своей странице в Instagram.

Напомним, что пятикратный олимпийский чемпион может возглавить оргкомитет зимней Олимпиады в 2030 году.

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