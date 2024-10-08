Президент ФБУ: С большой радостью делюсь с вами, без преувеличения, исторической новостью

Президент Федерации биатлона Украины Иван Крулько рассказал, что в школах Украины запущен урок биатлона. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Фейсбуке:

"С большой радостью делюсь с вами без преувеличения исторической новостью.

В средних общеобразовательных школах Украины запущен урок биатлона! Национальная программа "Урок биатлона" официально стартовала.

Это было одно из моих обещаний как кандидата на пост Президента Федерации биатлона Украины.

Поэтому сегодня, с большой гордостью, как Президент Федерации биатлона Украины, передал первые 5 комплектов для занятий биатлоном для школ столицы. Теперь ученики лицея номер 227, школы 1-3 степеней номер 132, специализированной школы 1-3 степеней с углубленным изучением иностранных языков номер 220, специализированной школы 216 и гимназии международных отношений 323 имеют все необходимое для проведения урока биатлона в рамках занятий.

Наши тренеры по ДЮСШ номер 15 провели первое открытое занятие для учащихся. Приятно было видеть, что желающих испытать свои силы было очень много. Биатлон ведь это не только о спорте. Биатлон – это национально-патриотическое воспитание, это культура обращения с оружием, это физическая подготовка, это выносливость. Это все те качества, которые необходимы нашей молодежи, чтобы в любой момент они могли встать на защиту своей Родины.

Конечно, внедрение столь важной инициативы было бы невозможно без Министерства образования и науки Украины. Поэтому хочу поблагодарить министерство, комитет физического воспитания и спорта МОН Украины и персонально председателя комитета Вадима Стеценко за то, что поддержали нашу инициативу и приобщились к воплощению ее в жизнь.

Также хотел бы поблагодарить Председателя Голосеевской районной в Киеве государственной администрации Садового Сергея Николаевича, который с большим энтузиазмом поддержал проведение урока биатлона в школах Голосеевского района и поддерживает развитие зимних видов спорта в спортивных школах района.

Я надеюсь, что эта национальная программа "урок биатлона" подарит нам не одного олимпийского чемпиона в будущем и даст толчок для развития биатлона в стране.

Конечно, впереди еще много работы, но дорогу осилит, идущий и сегодня мы сделали самый главный первый шаг" – написал Крулько.