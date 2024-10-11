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Пидручный рассказал, кого считает самым сильным украинским биатлонистом

Биатлон
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Пидручный рассказал, кого считает самым сильным украинским биатлонистом

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный на своей официальной странице в Instagram ответил на вопросы болельщика по поводу лучшего украинского биатлониста.

− Кого из всех партнеров по сборной, с которыми выступали, можно считать самым сильным?

− Было очень много сильных спортсменов в нашей команде, трудно выделить одного. Но из тех спортсменов, с кем я много тренировался, думаю это Сергей Семенов. Он был очень сильным спортсменом, очень мотивированным и целеустремленным. Я многому научился на тренировках от него – написал Дмитрий.

Напомним, что сейчас Пидручный находится в Австрии, где проводит тренировочный сбор к новому сезону.

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Дмитрий Пидручный
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