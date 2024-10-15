Пидручный показал невероятной красоты австрийские пейзажи. Фото

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный поделился со своими поклонниками новым фото. Наш спортсмен продолжает подготовку к следующему сезону в Австрии и все активнее становится на лыжи в Альпах. Соответствующий снимок Дмитрий разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Магучих прорекламировала одно из киевских заведений питания.