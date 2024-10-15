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Пидручный показал невероятной красоты австрийские пейзажи. Фото

Биатлон
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Подготовка продолжается

Пидручный показал невероятной красоты австрийские пейзажи. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный поделился со своими поклонниками новым фото. Наш спортсмен продолжает подготовку к следующему сезону в Австрии и все активнее становится на лыжи в Альпах. Соответствующий снимок Дмитрий разместил на своей официальной странице в Instagram.

Пидручный показал невероятной красоты австрийские пейзажи. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Магучих прорекламировала одно из киевских заведений питания.

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