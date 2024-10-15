Биатлон
Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пидручный показал невероятной красоты австрийские пейзажи. Фото
Подготовка продолжается
Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный поделился со своими поклонниками новым фото. Наш спортсмен продолжает подготовку к следующему сезону в Австрии и все активнее становится на лыжи в Альпах. Соответствующий снимок Дмитрий разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Магучих
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Стало известно, на какой срок выбыл Гуцуляк из-за травмы
- Милевский раскритиковал Мудрика и назвал лучшего игрока сборной в матче с Чехией
- Участник Лиги конференций интересуется Мудриком, – El gol digital
- Пидручный рассказал, кого считает самым сильным украинским биатлонистом
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн