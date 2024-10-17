Сборная Украины по биатлону получила новую форму на сезон 2024/2025. Фото

Мужская сборная Украины по биатлону получила новый комплект соревновательной формы на следующий сезон. Об этом сообщил капитан нашей команды Дмитрий Пидручный и показал, как выглядит комплект на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, ранее Бех-Романчук предстала перед болельщиками в новом темном образе.