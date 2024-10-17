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Сборная Украины по биатлону получила новую форму на сезон 2024/2025. Фото
Надеемся – на удачу
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мужская сборная Украины по биатлону получила новый комплект соревновательной формы на следующий сезон. Об этом сообщил капитан нашей команды Дмитрий Пидручный и показал, как выглядит комплект на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, ранее Бех-Романчук
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