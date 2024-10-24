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Стало известно, кто представит Украину в Рождественской гонке-2024
Как минимум – один
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный примет участие в традиционной Рождественской гонке-2024 в немецком Гельзенкирхене. Об этом сам спортсмен заявил в интервью "Чемпиону":
"Да, планирую выступить в Рождественской гонке" – сказал капитан украинской команды.
Напомним, что в прошлом году Пидручный выступил на соревнованиях вместе с Юлией Джимой. По итогам масс-старта и гонки преследования наши биатлонисты финишировали на 5 месте.
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