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Легендарный французский биатлонист хочет возглавить организационный комитет Олимпийских игр-2030

Биатлон
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Мартен может это осилить

Легендарный французский биатлонист хочет возглавить организационный комитет Олимпийских игр-2030

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Французский биатлонист, чемпион мира и олимпийский чемпион Мартен Фуркад рассказал о желании возглавить организационный комитет Олимпийских игр-2030. Его слова цитирует L’Equipe:

"Я благосклонен к коллективным, а не личным амбициям. Личным я уделил внимание, когда добывал медали. А сейчас я скорее стою на развилке этих путей. У нас есть проект, объединяющий множество заинтересованных сторон, два региона, экономических партнеров, МОК, спортсменов, курортные комплексы. И мне кажется, что чувствую поддержку всех этих заинтересованных сторон. Они знают о моей преданности делу, желании объединять и желании ответственно провести амбициозные и особенные Игры" – сказал Мартен.

Напомним, что ранее мировой рекорд Магучих в женских прыжках в высоту наконец-то ратифицировали.

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