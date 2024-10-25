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Легендарный французский биатлонист хочет возглавить организационный комитет Олимпийских игр-2030
Мартен может это осилить
Французский биатлонист, чемпион мира и олимпийский чемпион Мартен Фуркад рассказал о желании возглавить организационный комитет Олимпийских игр-2030. Его слова цитирует L’Equipe:
"Я благосклонен к коллективным, а не личным амбициям. Личным я уделил внимание, когда добывал медали. А сейчас я скорее стою на развилке этих путей. У нас есть проект, объединяющий множество заинтересованных сторон, два региона, экономических партнеров, МОК, спортсменов, курортные комплексы. И мне кажется, что чувствую поддержку всех этих заинтересованных сторон. Они знают о моей преданности делу, желании объединять и желании ответственно провести амбициозные и особенные Игры" – сказал Мартен.
Напомним, что ранее
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