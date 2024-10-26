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Самая известная французская биатлонистка рассказала о своей заветной мечте
Все получится
Getty Images/Global Images Ukraine
Французская биатлонистка Жустин Бреза-Буше рассказала о своей наиболее амбициозной цели в данном виде спорта. Ее слова цитирует fondoitalia.it:
"Честно говоря, чемпионат мира – самый важный этап сезона, но посмотрим, когда придет время. Я больше думаю о начале зимы и сезона в целом, о возможности управления физическим аспектом и логистикой вместе с семьей. Если говорить совершенно конкретно, то одна из моих целей – получить в конце сезона хрустальный глобус, являющийся Святым Граалем биатлона. У меня есть еще несколько сезонов, чтобы это сделать, но это уже цель этой зимы. Для этого мне придется быть на своем уровне на каждом шагу. В самом деле, мы начнем думать об этом в конце сезона, когда начнем подсчитывать очки. Тогда после чемпионата мира" – сказала французская спортсменка.
Биатлонный сезон 2024/2025 начнется 30 ноября в финском Контиолахте.
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