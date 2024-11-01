Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пидручный: Я попадаю на Кубок мира по результатам предыдущего сезона
Да больше особенно и некому
Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный рассказал, по какому принципу планирует квалифицироваться в команду А для выступлений на Кубке мира 2024/2025. Его слова цитирует Суспільне Спорт:
"Насколько мы договорились, я попадаю на Кубок мира по результатам предыдущего сезона. Думаю, что на летних стартах я показал, что заслуживаю быть на Кубке мира, и в предыдущие сезоны тоже.
Относительно ребят — не уверен, но в Идре также будет открытие сезона, будут предсезонные старты, где будут бежать шведская сборная и другие команды, проводящие там вкатку. Ребята тоже планируют стартовать, и по итогам этих соревнований будет определяться, кто где будет выступать: на Кубке мира или на Кубке IBU" – сказал Дмитрий.
Напомним, что сезон 2024/2025 стартует 30 ноября в финском Контиолахте.
Популярное сейчас
- Экс-игрок Ингульца: Поворознюк сказал, что, или зарплата в 5-6 раз ниже, или собираю вещи и уезжаю
- Стала известна дата перенесенного матча 1-го тура Александрия - Динамо
- Рома побеждает без Довбика, Лунина хотят видеть в Португалии, а Родри — в Мадриде. Главные новости за 31 октября
- В немецком клубе переживают из-за кризиса Volkswagen. Концерн планирует сократить десятки тысяч рабочих мест
- Яна Суркис похвасталась небанальным подарком, который привез ей Кристиан Биловар из Рима. ФОТО
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico