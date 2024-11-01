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Пидручный: Я попадаю на Кубок мира по результатам предыдущего сезона

Биатлон
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Да больше особенно и некому

Пидручный: Я попадаю на Кубок мира по результатам предыдущего сезона

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный рассказал, по какому принципу планирует квалифицироваться в команду А для выступлений на Кубке мира 2024/2025. Его слова цитирует Суспільне Спорт:

"Насколько мы договорились, я попадаю на Кубок мира по результатам предыдущего сезона. Думаю, что на летних стартах я показал, что заслуживаю быть на Кубке мира, и в предыдущие сезоны тоже.

Относительно ребят — не уверен, но в Идре также будет открытие сезона, будут предсезонные старты, где будут бежать шведская сборная и другие команды, проводящие там вкатку. Ребята тоже планируют стартовать, и по итогам этих соревнований будет определяться, кто где будет выступать: на Кубке мира или на Кубке IBU" – сказал Дмитрий.

Напомним, что сезон 2024/2025 стартует 30 ноября в финском Контиолахте.

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Дмитрий Пидручный
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