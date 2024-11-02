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Лидер женской сборной Украины по биатлону поделилась планами на сезон 2024/2025
Удачи с первого старта
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская биатлонистка Кристина Дмитренко поделилась своими планами на сезон 2024/2025 и рассказала о своей главной цели. Ее слова цитирует Суспільне Спорт:
"У нас будет долгий сезон, поэтому главный аспект – это стабильно выступать. Хочется более прогрессивного и лучшего результата. Попадать в топ-20 или топ-30 более стабильно: чтобы не в одной-двух гонках, а стабильно выступать.
Чувствую, что все будет хорошо. Недавно проходила обследование – это были мои лучшие результаты, все на рекордах было. Да и по ощущениям в тренировке чувствуешь, что что-то такое хорошо должно быть. Даже на тренировках, как я через них прохожу, как чувствую себя во время работы – есть разница, сравнивая с прошлым годом, лучшее самочувствие" – сказала Кристина.
Напомним, что ранее Пидручный
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