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Пидручный объяснил, почему тренируется отдельно от основной команды
Вполне аргументированно
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный рассказал, почему принял решение тренироваться отдельно от основной команды. Его слова цитирует Суспільне Спорт:
"Для меня тренироваться отдельно – лучший выбор, потому что я уже достаточно возрастной спортсмен. Команда сильно омолодилась, много спортсменов – 10-11. В моем возрасте уж лучше тренироваться по той программе, которая лучше подходит и уже проверена. В команде много времени уделяется молодым, а когда тебе 33 года, а юноше – 19, программа значительно отличается, и тренер не может должным образом уделить всем внимание.
Для меня было более объективно тренироваться самому, не заставлять себя работать с группой, которая мне по возрасту не очень подходит, и не заставлять группу работать со мной по тем же причинам.
Примеров достаточно много. Те же Доротея Вирер, Лукас Гофер – кажется, еще год назад он тренировался со шведской сборной. Йоханнес Бё некоторые сборы сам проводит.
Таких примеров достаточно в каждой команде: Симон Эдер, Лиза Тереза Гаузер. За годы в мировом биатлоне таких примеров было много, это нормальная практика, когда зрелые спортсмены тренируются по своей программе, которая проверена и учитывает возрастные нюансы, когда команда не будет под тебя подстраиваться" – сказал Дмитрий.
Напомним, что ранее лидер женской команды
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