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Дмитренко рассказала о ближайших планах национальной женской сборной по биатлону

Биатлон

Скоро официальные старты

Дмитренко рассказала о ближайших планах национальной женской сборной по биатлону

biathlon.com.ua

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская биатлонистка, лидер команды Кристина Дмитренко, рассказала, где сейчас находится национальная сборная и какие ближайшие планы нашего коллектива. Ее слова цитирует Суспільне Спорт:

"Приехали четыре дня назад (в Ливиньо – прим), стояли на лыжах с первого дня. Здесь трасса 2 км, катаемся больше на объем по времени, чтобы выполнить базовую работу. Силовой работы, тоже будет достаточно техники, чтобы исправить ошибки перед выездами.

После сбора едем в Идре, и там планируем 16-17 ноября стартовать на чемпионате Швеции. Это будут не отборочные старты, а просто для разгона. А уже 20-22 ноября будут две отборочные гонки на Кубок мира и Кубок IBU" – сказала Кристина.

Напомним, что Кубок мира сезона 2024/2025 по биатлону стартует 30 ноября в финском Контиолахти.

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сборная Украины по биатлону Кристина Дмитренко
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