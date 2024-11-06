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Белова рассказала о своей основной задаче в должности главного тренера сборной Украины
Начинать нужно с минимального, потому что команды нет
Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Надежда Белова рассказала, какую первую задачу ставит перед собой во главе команды. Ее слова цитирует Чемпион:
"Первая задача – вернуть максимальную квоту в Кубке наций. То, что мы потеряли одну лицензию, выпали из топ-10 – конечно, очень плохо.
И очень важно вернуть полный состав на гонки КМ. Сейчас бы, например, у меня поехали не четыре человека, а пять" – сказала Надежда.
Напомним, что новый биатлонный сезон 2024/2025 стартует 30 ноября в финском Контиолахти.
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