Стало известно, кто представит Украину в традиционной Рождественской гонке-2024

Украинская биатлонистка Юлия Джима представит нашу страну в Рождественской гонке-2024 в Гельзенкирхене (Германия). Об этом сообщает Чемпион со ссылкой на собственные источники в окружении спортсменки.

Напомним, что ранее свое участие подтвердил капитан мужской сборной Украины Дмитрий Пидручный.

В прошлом году наша команда была представлена ​​в таком же составе. Тогда по итогам масс старта и гонки преследования украинцы заняли 5-ю позицию.

Свое участие уже подтвердили немцы Ванесса Фогт и Юстус Штрелоу, австрийцы Анна Гандлер и Симон Эдер, норвежцы Ингрид Тандервольд и Стурла Легрейд, чехи Маркета Давыдова и Михал Крчмарж, шведы Анна Магнуссон и Эспер Нелин и французы Жулия Симон и Фабьен Клод.