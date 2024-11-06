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Стало известно, кто представит Украину в традиционной Рождественской гонке-2024
Наш стабильный дуэт
Фото: Isaac Hale/AFP via Getty Images
Украинская биатлонистка Юлия Джима представит нашу страну в Рождественской гонке-2024 в Гельзенкирхене (Германия). Об этом сообщает Чемпион со ссылкой на собственные источники в окружении спортсменки.
Напомним, что ранее свое участие подтвердил капитан мужской сборной Украины Дмитрий Пидручный.
В прошлом году наша команда была представлена в таком же составе. Тогда по итогам масс старта и гонки преследования украинцы заняли 5-ю позицию.
Свое участие уже подтвердили немцы Ванесса Фогт и Юстус Штрелоу, австрийцы Анна Гандлер и Симон Эдер, норвежцы Ингрид Тандервольд и Стурла Легрейд, чехи Маркета Давыдова и Михал Крчмарж, шведы Анна Магнуссон и Эспер Нелин и французы Жулия Симон и Фабьен Клод.
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