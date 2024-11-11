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Одна из лидеров украинской биатлонной сборной пропустит первый этап Кубка мира 2024/2025

Биатлон
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Одна из лидеров украинской биатлонной сборной пропустит первый этап Кубка мира 2024/2025

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Николай Зоц рассказал, что Ирина Петренко не выступит на первом этапе Кубка мира 2024/2025 из-за восстановления после перелома ноги.

"К сожалению, такое случилось. Ирина Петренко провела качественную подготовку по сравнению с предыдущим сезоном.

Ирина Петренко – наша боевая единица команды и даже эстафетной четверки. Именно из тех 100%, что я говорил, что не все так хорошо – это один из таких моментов, потому что восстановление Ирины проходило и даже проходит не так быстро, как хотелось бы, а немного затянулось.

Но она возобновила тренировки, Ирина с нами сейчас на сборе в Италии, хотя работает еще не в полную силу. Бережем мы ее в более техническом плане, и не на 100% она получает нагрузки, которые имела бы в этом сезоне.

Поэтому сегодня рассчитывать на нее на первом этапе в Контиолахти точно не будем, а надеемся, что в Гохфильцене Ирина Петренко уже появится" – цитирует слова Зоца "Биатлон Украины".

Напомним, Кубок мира 2024/2025 начнется 30 ноября в финском Контиолахти.

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Кубок мира по биатлону Ирина Петренко
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