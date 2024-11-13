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Зоц рассказал о плане подготовки Джимы к следующему сезону
Мы рассчитываем на Юлю
Фото: Isaac Hale/AFP via Getty Images
Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Николай Зоц рассказал о деталях подготовки Юлии Джимы к сезону 2024/2025. Его слова цитирует Биатлон Украина:
"Она готовится с нами, и она на всех сборах ездит с нами на 90%, вот только тренируется по плану Уроша. Так что мы живем в соседнем номере, и она всю летнюю подготовку проходила по плану Уроша, но под нашим контролем и тренерским и врачебным.
Так что по Юле могу сказать, что я доволен тем отношением, которое у нее есть к работе, и скажу, что обычно спортсмены уже с таким опытом хотят либо отдельно тренироваться, либо уже немного не так мотивированы, но это не о Юлии.
Юля очень мотивирована. Конечно, у нее совсем другой план подготовки, потому что все же уже и возраст дает о себе знать (надо больше времени для восстановления), но если толково выстроить подготовку, то она не только поможет нам, но и может быть также лидером команды .
Немного она приболела во Франции на сборе, поэтому летний чемпионат мира не удался у нее. Но сейчас все нормально, Юлия с нами здесь тренируется. И слава Богу, все нормально: постучимся по дереву" – сказал Зоц.
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