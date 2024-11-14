Легендарная украинская биатлонистка оценила состояние нашей команды на сегодня

Бывший капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная поделилась своими мыслями по поводу состояния нашей команды на сегодняшний день.

"В настоящее время происходит активная фаза омоложения команды. Понятно, что молодым трудно сразу стать олимпийскими чемпионами. Они все работают, максимально стараются выкладываться на тренировках.

Также прошло и омоложение тренерского состава сборной Украины. Молодые специалисты стремятся внести в подготовку собственные оригинальные идеи и пытаются проявить себя. Какими будут результаты, посмотрим зимой. Через несколько лет станет ясно, до чего они дойдут.

Очень надеюсь, но только время покажет. Даже во время своей активной карьеры я никогда не делала прогнозы по биатлону. И на меня в начале карьеры мало кто делал ставки. Но мне удалось быстро ворваться в мировой биатлон и показывать результат" – сказала Елена.

Напомним, что сезон 2024/2025 стартует 30 ноября в финском Контиолахти.