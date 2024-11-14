Белова рассказала, когда определится с основным составом команды на Кубок мира 2024/2025

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Надежда Белова рассказала, когда объявит состав нашей команды на первый этап Кубка мира 2024/2025 в Контиолахти (Финляндия). Ее слова цитирует kamp-sport.com:

"После 16-17 ноября с вероятностью 90% я определюсь с четырьмя спортсменами, которые уедут на Кубок мира. Остальные же останутся в Идре на Кубок IBU. Но это не значит, что те, кто поедет на первый этап Кубка мира, будет соревноваться в нем дальше. Будем на постоянном контакте с тренером Романом Примой, который тренирует команду Б. Ротация спортсменов будет. Я бы хотела проверить всех. На сегодняшний день все 9 спортсменов, включая юниоров, очень классные. Очень радует молодежь, которая функционально хорошо готова. Возможно, им только будет поначалу сложно психологически выдерживать старты. Я удовлетворена конкуренцией в команде.

Пока я не стану называть фамилии, поскольку за короткий отрезок времени может несколько измениться. Я верю, что через неделю кто-то может себя проявить с очень хорошей стороны. Так что старт в Идре будет решающим. Упреждать события неуместно со стороны тренера. 20-21 ноября пройдет еще одна контрольная гонка перед выездом. И если будет вопрос по одному или двум спортсменам, то я еще дам возможность другим проявить себя" – сказала Белова.