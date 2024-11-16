Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мандзин победил в короткой индивидуалке на чемпионате Швеции по биатлону
Прекрасное начало сезона
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 16 ноября, в шведском Идре состоялась короткая индивидуальная гонка в рамках чемпионата страны по биатлону. Хотя соревнования внутреннего типа, участие в них могут принимать представители разных стран.
Победу в забеге с четырьмя огневыми рубежами одержал украинец Виталий Мандзин. Наш соотечественник допустил всего два промаха, что позволило ему подняться на первую ступеньку пьедестала. Серебро у местного Еспера Нелина, а ТОП-3 замкнул еще один швед Виктор Брандт.
Идре. Короткая индивидуальная гонка. Мужчины
1. Виталий Мандзин (0+0+1+1)
2. Еспер Нелин (1+0+1+2) +44,8
3. Виктор Брандт (0+2+2+1) +1:10,5
.
.
.
7. Антон Дудченко (0+4+0+0) +2:35,4
14. Богдан Цымбал (0+0+1+2) +3:45,4
15. Руслан Ткаленко (1+0+1+3) +4:02,0
16. Денис Насико (2+1+2+1) +4:05,2
39. Тарас Лесюк (1+2+2+3) +6:50,5
40. Сергей Супрун (1+1+0+1) +6:59,9
43. Богдан Борковский (3+3+0+2) +7:45,9
48. Артем Тищенко (0+3+1+2) +8:48,7
Популярное сейчас
- Обладатель Золотого мяча 86 спрогнозировал результат матча Грузия – Украина
- "Такие правила". Грузинские пограничники отдельно задерживали и допрашивали украинских болельщиков
- Пол победил Тайсона в выставочном поединке в Техасе
- Легендарная украинская биатлонистка оценила состояние нашей команды на сегодня
- Бомбардир ЧМ-1966 в составе советской сборной нашел замену утраченному раритету с Мундиаля
- Журналист назвал причину развода Андрея Пятова со своей женой