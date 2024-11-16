Мандзин победил в короткой индивидуалке на чемпионате Швеции по биатлону

Сегодня, 16 ноября, в шведском Идре состоялась короткая индивидуальная гонка в рамках чемпионата страны по биатлону. Хотя соревнования внутреннего типа, участие в них могут принимать представители разных стран.

Победу в забеге с четырьмя огневыми рубежами одержал украинец Виталий Мандзин. Наш соотечественник допустил всего два промаха, что позволило ему подняться на первую ступеньку пьедестала. Серебро у местного Еспера Нелина, а ТОП-3 замкнул еще один швед Виктор Брандт.

Идре. Короткая индивидуальная гонка. Мужчины

1. Виталий Мандзин (0+0+1+1)

2. Еспер Нелин (1+0+1+2) +44,8

3. Виктор Брандт (0+2+2+1) +1:10,5

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7. Антон Дудченко (0+4+0+0) +2:35,4

14. Богдан Цымбал (0+0+1+2) +3:45,4

15. Руслан Ткаленко (1+0+1+3) +4:02,0

16. Денис Насико (2+1+2+1) +4:05,2

39. Тарас Лесюк (1+2+2+3) +6:50,5

40. Сергей Супрун (1+1+0+1) +6:59,9

43. Богдан Борковский (3+3+0+2) +7:45,9

48. Артем Тищенко (0+3+1+2) +8:48,7