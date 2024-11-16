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Чемпионат Швеции. Дмитренко – лучшая среди украинок в короткой индивидуалке
Очень неплохое выступление
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 16 ноября, в шведском Идре состоялась короткая индивидуальная гонка у женщин в рамках чемпионата страны по биатлону. Хотя соревнования внутреннего типа, участие в них могут принимать представители разных стран.
Все три первые позиции завоевали представительницы страны-хозяина, так золото в активе Анны Магнусен, серебро – у Эльвиры Эберг, а ТОП-3 замкнула Йохана Скотхайм.
Что касается украинок, то лучшей среди наших стала Кристина Дмитренко, которая с 3 промахами финишировала шестой.
Короткая индивидуальная гонка. Женщины
1. Анна Магнуссон (0+0+0+0)
2. Эльвира Карин Эберг (1+0+0+0) +54,1
3. Джоанна Скоттхайм (1+1+0+0) +1:48,8
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6. Кристина Дмитренко (0+1+1+1) +4:01,9
13. Анна Кривонос (1+2+0+2) +5:45,6
15. Надежда Белкина (0+1+1+2) +6:39,7
21. Анастасия Меркушина (2+1+0+2) +7:35,4
22. Лилия Стеблина (0+1+3+2) +7:39,2
DNS Ксения Приходько
DNS Дарья Чалик
DNS Елена Городная
DNS Александра Меркушина
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