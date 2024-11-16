Чемпионат Швеции. Дмитренко – лучшая среди украинок в короткой индивидуалке

Сегодня, 16 ноября, в шведском Идре состоялась короткая индивидуальная гонка у женщин в рамках чемпионата страны по биатлону. Хотя соревнования внутреннего типа, участие в них могут принимать представители разных стран.

Все три первые позиции завоевали представительницы страны-хозяина, так золото в активе Анны Магнусен, серебро – у Эльвиры Эберг, а ТОП-3 замкнула Йохана Скотхайм.

Что касается украинок, то лучшей среди наших стала Кристина Дмитренко, которая с 3 промахами финишировала шестой.

Короткая индивидуальная гонка. Женщины

1. Анна Магнуссон (0+0+0+0)

2. Эльвира Карин Эберг (1+0+0+0) +54,1

3. Джоанна Скоттхайм (1+1+0+0) +1:48,8

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6. Кристина Дмитренко (0+1+1+1) +4:01,9

13. Анна Кривонос (1+2+0+2) +5:45,6

15. Надежда Белкина (0+1+1+2) +6:39,7

21. Анастасия Меркушина (2+1+0+2) +7:35,4

22. Лилия Стеблина (0+1+3+2) +7:39,2

DNS Ксения Приходько

DNS Дарья Чалик

DNS Елена Городная

DNS Александра Меркушина