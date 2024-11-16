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Пидручный слабо выступил в спринте чемпионата Норвегии
Первая реальная конкуренция в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 16 ноября, в норвежском Шушене состоялась спринтерская гонка в рамках чемпионата страны по биатлону. Хотя соревнования внутреннего типа, участие в них могут принимать представители разных стран.
Победу в забеге с двумя огневыми рубежами одержал Ветле Шостад-Кристиансен, серебро у Вебйорна Соэрума, а ТОП-3 замкнул Мартин Ульдаль, все призеры – представители страны-хозяйки соревнований.
Единственным представителем Украины стал Дмитрий Пидручный, который чисто прошел огневые рубежи, однако ходом был гораздо слабее соперников, в итоге 25 позиция.
Спринт. Мужчины. Шушен
1. Ветле-Шостад Кристиансен (0+0)
2. Вебйорн Соэрум (1+0) +2,4
3. Мартин Улдаль (0+0)+7,7
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25. Дмитрий Пидручный (0+0) +1:19,5
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