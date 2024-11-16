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Пидручный слабо выступил в спринте чемпионата Норвегии

Биатлон
Обновлено

Первая реальная конкуренция в сезоне

Пидручный слабо выступил в спринте чемпионата Норвегии

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 16 ноября, в норвежском Шушене состоялась спринтерская гонка в рамках чемпионата страны по биатлону. Хотя соревнования внутреннего типа, участие в них могут принимать представители разных стран.

Победу в забеге с двумя огневыми рубежами одержал Ветле Шостад-Кристиансен, серебро у Вебйорна Соэрума, а ТОП-3 замкнул Мартин Ульдаль, все призеры – представители страны-хозяйки соревнований.

Единственным представителем Украины стал Дмитрий Пидручный, который чисто прошел огневые рубежи, однако ходом был гораздо слабее соперников, в итоге 25 позиция.

Спринт. Мужчины. Шушен

1. Ветле-Шостад Кристиансен (0+0)

2. Вебйорн Соэрум (1+0) +2,4

3. Мартин Улдаль (0+0)+7,7

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25. Дмитрий Пидручный (0+0) +1:19,5

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