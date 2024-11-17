Чемпионат Швеции. Дудченко – лучший среди украинцев в спринтерской гонке

Сегодня, 17 ноября, в шведском Идре состоялась спринтерская гонка в рамках чемпионата страны по биатлону. Хотя соревнования внутреннего типа, участие в них могут принимать представители разных стран.

Победу в забеге с двумя огневыми рубежами одержал Себастьян Самуэльсон. Серебро у его соотечественника Эспера Нелина, а ТОП-3 замкнул эстонец Рене Захкна.

Что касается украинцев, то лучшим среди наших стал Антон Дудченко, с одним промахом и медленным ходом по дистанции в итоге финишировавший шестым.

Спринт. Мужчины. Идре

1. Себастьян Самуэльсон (0+1)

2. Эспер Нелин (1+1) +56.5

3. Рене Захкна (0+0) +59.6

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6. Антон Дудченко (0+1) +2:24.6

7. Богдан Борковский (0+1) +2:25.4

8. Виталий Мандзин (0+2) +2:27.6

17. Денис Насико (1+1) +3:08.0

18. Артём Тищенко (0+2) +3:09.6

20. Тарас Лесюк (1+2) +3:14.3

22. Богдан Цымбал (0+2) +3:36.3

26. Руслан Ткаленко (1+2) +3:54.6

39. Сергей Супрун (1+3) +5:21.9