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Чемпионат Швеции. Дмитренко остановилась в шаге от подиума в спринте
К сожалению, не хватило буквально секунд
biathlon.com.ua
Сегодня, 17 ноября, в шведском Идре состоялась спринтерская гонка в рамках чемпионата страны по биатлону. Хотя соревнования внутреннего типа, участие в них могут принимать представители разных стран.
Победу в забеге с двумя огневыми рубежами одержала Эльвира Эберг. Серебро у ее соотечественницы Анны-Карин Хайденберг, а ТОП-3 замкнула Элла Халварссон.
Что касается украинок, то лучшей из наших стала Кристина Дмитренко, которая с одним промахом в итоге финишировала четвертой.
Спринт. Женщины. Идре
1. Эльвира Карин Эберг (0+2)
2. Анна-Карин Хайденберг (0+3) +48,6
3. Элла Халварссон (0+3)+50,0
4. Кристина Дмитренко (1+0) +53,7
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14. Анна Кривонос (0+1) +1:55,6
16. Елена Городная (1+0) +2:06,9
17. Анастасия Меркушина (0+1) +2:10,8
21. Надежда Белкина (1+2) +2:48,0
22. Александра Меркушина (2+0) +2:51,9
32. Дарья Чалик (2+3) +3:56,0
40. Лилия Стеблина (1+4) +4:51,9
41. Ксения Приходько (2+2) +4:56,2
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