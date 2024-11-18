Чемпионат Австрии. Джима – четырнадцатая в спринтерской гонке

Вчера, 17 ноября, в австрийском Хохфильцене состоялась спринтерская гонка в рамках чемпионата страны по биатлону. Хотя соревнования внутреннего типа, участие в них могут принимать представители разных стран.

Победу в забеге с двумя огневыми рубежами одержала словенка Анамария Лампич. Серебро у болгарки Лоры Христовой, а ТОП-3 замкнула еще одна словенка Полона Клеменчич.

Что касается украинок, то единственной представительницей среди наших стала Юлия Джима, которая с двумя промахами и медленным ходом в итоге финишировала на 14-й позиции.

Спринт. Женщины. Хохфильцен

1. Анамария Лампич (Словения, 0+1)

2. Лора Христова (Болгария, 0+0) +16,8

3. Полона Клеменчич (Словения, 0+1) +36,3

4. Лиза Тереза ​​Хаузер (Австрия, 2+0) +41,8

5. Лея Ротшопф (Австрия, 0+0) +1:05,6

6. Анна Гандлер (Австрия, 0+2) +1:05,7

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14. Юлия Джима (Украина, 2+0) +1:34,3