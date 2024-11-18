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Чемпионат Австрии. Джима – четырнадцатая в спринтерской гонке
Так себе начало сезона
Юлія Джима, фото: GETTY IMAGES
Вчера, 17 ноября, в австрийском Хохфильцене состоялась спринтерская гонка в рамках чемпионата страны по биатлону. Хотя соревнования внутреннего типа, участие в них могут принимать представители разных стран.
Победу в забеге с двумя огневыми рубежами одержала словенка Анамария Лампич. Серебро у болгарки Лоры Христовой, а ТОП-3 замкнула еще одна словенка Полона Клеменчич.
Что касается украинок, то единственной представительницей среди наших стала Юлия Джима, которая с двумя промахами и медленным ходом в итоге финишировала на 14-й позиции.
Спринт. Женщины. Хохфильцен
1. Анамария Лампич (Словения, 0+1)
2. Лора Христова (Болгария, 0+0) +16,8
3. Полона Клеменчич (Словения, 0+1) +36,3
4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия, 2+0) +41,8
5. Лея Ротшопф (Австрия, 0+0) +1:05,6
6. Анна Гандлер (Австрия, 0+2) +1:05,7
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14. Юлия Джима (Украина, 2+0) +1:34,3
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