Джима – в ТОП-10 индивидуальной гонки на чемпионате Австрии

Сегодня, 18 ноября, в австрийском Хохфильцене состоялась индивидуальная гонка в рамках чемпионата страны по биатлону. Хотя соревнования внутреннего типа, участие в них могут принимать представители разных стран.

Победу в забеге с четырьмя огневыми рубежами одержала словенка Полона Клименчич. Серебро у болгарки Милены Тодоровой, а ТОП-3 замкнула австрийка Анна Гандлер.

Что касается украинок, то единственной представительницей среди наших стала Юлия Джима, которая с одним промахом и медленным ходом в итоге финишировала на 7-й позиции.

Индивидуальная гонка. Женщины. Хохфильцен

1. Полона Клименчич (Словения) (0+0+0+1)

2. Милена Тодорова (Болгария) (0+1+0+0) +3.8

3. Анна Гандлер (Австрия) (1+0+0+0) +8.7

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7. Юлия Джима (Украина) (0+0+1+0) +1:02.6