Елена Пидгрушна: Главные сборные еще могут держаться на плаву и за счет спонсоров

Украинская биатлонистка, заслуженный мастер спорта Украины Елена Пидгрушна рассказала о самых сложных моментах в подготовке к соревнованиям и дала несколько советов молодому поколению.

- Возвращаясь к настоящему, насколько сейчас сложнее тренироваться во время войны?

- Прежде всего ощущаются проблемы в логистике — отсутствие перелетов. У команды много сборов за рубежом. Сейчас, чтобы туда добраться, необходимо трое суток быть в дороге, в автобусе. Такие переезды сказываются на здоровье и самочувствии спортсмена. Не удается восстановиться и быть в лучшей форме в таком режиме. Финансирование уменьшилось. Главным сборным еще можно держаться на плаву и за счет спонсоров проводить качественную подготовку на выездных сборах. Юниорам приходится готовиться в Украине, где на сегодняшний момент нет большого количества баз с хорошими условиями.

- Какой совет дадите тем, кто хочет реализовать себя в биатлоне?

- К сожалению, нет единого рецепта успеха для всех. Каждый спортсмен в своей сущности — является отдельной личностью и у всех свой путь. У людей разные характеры, у всех есть свои сильные и слабые стороны. Здесь невозможно найти единый подход. Кому-то нужно быть более дисциплинированным, кто-то наоборот должен иногда расслабиться, чтобы не перегореть и показывать хороший результат. Когда мне в свое время говорили, что я должен засыпать с мыслью о завтрашней гонке, для меня это казалось утопией. Мне можно было не выходить на старт в таком случае. Если же засыпала с чистой головой, то на следующий день показывала хорошие результаты. Единственное, что могу посоветовать каждому спортсмену — нужно максимально извлекать позитив из того, чем занимаешься. Каждая тренировка, любой усердный труд и даже сделанные ошибки должны приносить удовольствие. Если вы получили травму, не нужно думать, что это конец света. Надо извлечь пользу из ситуации. Чем больше атлет будет наслаждаться тем, чем занимается, тем лучше будет конечный результат в плане наград.

- Многие Ваши коллеги по спорту в рядах ВСУ. Какие слова можете сказать нашим защитникам?

- Им и всем нашим военным хочу пожелать только терпения. Низкий поклон им за то, что ежедневно украинские защитники не пускают врага в наши дома. Да, постоянно есть тревоги, обстрелы, отключения света, но это мелочи по сравнению с тем, через что проходят наши военные. Многие пережили не одну контузию, ампутацию конечностей. Ребята воюют, ежедневно теряя родных, а также братьев по оружию. Трудно представить, через что они проходят.