Цымбал поделился ощущениями от первых стартов в сезоне

Украинский биатлонист Богдан Цымбал поделился своими эмоциями от стартов на чемпионате Швеции. Его слова цитирует Биатлон Украина:

"Результаты, по-моему, неудовлетворительны – хотелось бы проявить себя гораздо лучше. В общем, сложно делать выводы только по двум стартам, ведь самочувствие все было хорошо – бежалось неплохо. Однако итоговые отставания получились большими, и мы пока не можем точно сказать, почему это произошло. Эти старты были в некоторой степени выборочными и больше служили частью тренировочной подготовки к предстоящим соревнованиям. Интересно было оценить свою текущую форму, но я уверен, что это не тот уровень, который мы сможем продемонстрировать на этапах Кубка мира и IBU в будущем.

Первый старт стал настоящим испытанием – трасса была ужасающей. Это сплошной каток: лед, на котором толкаться было практически нереально. Ощущение будто впервые встал на лыжи. У нас уже была похожая ситуация на Кубке мира во французском городке Анси. Совсем другое дело было на спринте – выпал свежий снег, и трасса стала обычной, без таких проблем" – сказал Богдан.