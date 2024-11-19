Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Цымбал поделился ощущениями от первых стартов в сезоне
Показывает уровень подготовки
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский биатлонист Богдан Цымбал поделился своими эмоциями от стартов на чемпионате Швеции. Его слова цитирует Биатлон Украина:
"Результаты, по-моему, неудовлетворительны – хотелось бы проявить себя гораздо лучше. В общем, сложно делать выводы только по двум стартам, ведь самочувствие все было хорошо – бежалось неплохо. Однако итоговые отставания получились большими, и мы пока не можем точно сказать, почему это произошло. Эти старты были в некоторой степени выборочными и больше служили частью тренировочной подготовки к предстоящим соревнованиям. Интересно было оценить свою текущую форму, но я уверен, что это не тот уровень, который мы сможем продемонстрировать на этапах Кубка мира и IBU в будущем.
Первый старт стал настоящим испытанием – трасса была ужасающей. Это сплошной каток: лед, на котором толкаться было практически нереально. Ощущение будто впервые встал на лыжи. У нас уже была похожая ситуация на Кубке мира во французском городке Анси. Совсем другое дело было на спринте – выпал свежий снег, и трасса стала обычной, без таких проблем" – сказал Богдан.
Популярное сейчас
- Сборная с самым низким рейтингом ФИФА в мире одержала первую в своей истории победу на выезде
- Драматичная победа Испании, ничья Хорватии и Португалии. Главные новости за 18 ноября
- Ещё один английский гранд обратил внимание на Забарного, – TeamTalk
- Джима – в ТОП-10 индивидуальной гонки на чемпионате Австрии
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- От спорта к классике. Трубин перед матчами сборной на стиле. ФОТО