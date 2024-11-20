Франция назвала состав на первый этап Кубка мира сезона 2024/2025

Национальная сборная Франции по биатлону назвала состав на первый этап Кубка мира сезона 2024/2025. В список лучших по версии тренерского штаба вошли:

Мужской состав : Эрик Перро, Эмильен Жаклен, Кантен Фийон Майе и Фабьен Клод.

Женский состав : Жустин Бреза-Буше, Лу Жанмонно, Жюлья Симон, Софи Шово, Жилон Гигонна, Жанни Ришар и Осеан Мишлон.

Еще два места в командах остаются вакантными. Напомним, что первый этап Кубка мира 2024/2025 состоится в финском Контиолахти и начнется 30 ноября.