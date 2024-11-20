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Лидер сборной Италии пропустит первый этап Кубка мира 2024/2025

Биатлон
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Лидер сборной Италии пропустит первый этап Кубка мира 2024/2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Лидер женской сборной Италии по биатлону Лиза Витоцци пропустит первый этап Кубка мира сезона 2024/2025 в финском Контиолахти.

Об этом сообщает официальный сайт IBU. Причиной такого решения является травма спины итальянки, которую она до сих пор не может вылечить.

Успеет ли Лиза вернуться на второй этап, пока не известно. Отмечается, что реабилитацию Витоцци будет проходить в Италии.

Напомним, что ранее Франция назвала состав на первый этап Кубка мира сезона 2024/2025.

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