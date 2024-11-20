Лидер сборной Италии пропустит первый этап Кубка мира 2024/2025

Лидер женской сборной Италии по биатлону Лиза Витоцци пропустит первый этап Кубка мира сезона 2024/2025 в финском Контиолахти.

Об этом сообщает официальный сайт IBU. Причиной такого решения является травма спины итальянки, которую она до сих пор не может вылечить.

Успеет ли Лиза вернуться на второй этап, пока не известно. Отмечается, что реабилитацию Витоцци будет проходить в Италии.