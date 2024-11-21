Германия объявила состав на первый этап Кубка мира по биатлону

Национальная сборная Германии по биатлону назвала состав на первый этап Кубка мира сезона 2024/2025. В список лучших по версии тренерского штаба вошли:

Мужской состав : Йоханнес Кюн, Юстус Штрелоу, Филипп Наврат, Филипп Горн, Даниил Ритмюллер, Давид Цобель.

Женский состав : Ванесса Фойгт, Франциска Пройсс, Селина Гротиан, Иоганна Пуфф, Юлия Таннгаймер, Юлия Кинк.

Напомним, что первый этап Кубка мира 2024/2025 состоится в финском Контиолахти и начнется 30 ноября.