Йоханнес Бё рассказал, когда закончит профессиональную карьеру

Лучший биатлонист мира, норвежец Йоханес Бё рассказал, когда планирует завершить профессиональную карьеру.

"Я не буду продолжать после 2026 года. Есть ли у меня пять, шесть или семь глобусов Кубка мира, или 85, 90 или 100 побед, не будет иметь значения. Дата определена. Поэтому я должен добиться всего, что возможно к тому времени.

Биатлон забирает много энергии у меня, моей семьи и особенно у моей жены" – сказал Бё младший.