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Йоханнес Бё рассказал, когда закончит профессиональную карьеру
Четкий дедлайн
biathlonworld.com
Лучший биатлонист мира, норвежец Йоханес Бё рассказал, когда планирует завершить профессиональную карьеру.
"Я не буду продолжать после 2026 года. Есть ли у меня пять, шесть или семь глобусов Кубка мира, или 85, 90 или 100 побед, не будет иметь значения. Дата определена. Поэтому я должен добиться всего, что возможно к тому времени.
Биатлон забирает много энергии у меня, моей семьи и особенно у моей жены" – сказал Бё младший.
Напомним, что ранее Германия
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