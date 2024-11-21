  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Йоханнес Бё рассказал, когда закончит профессиональную карьеру
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Йоханнес Бё рассказал, когда закончит профессиональную карьеру

Биатлон
Обновлено

Четкий дедлайн

Йоханнес Бё рассказал, когда закончит профессиональную карьеру

biathlonworld.com

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Лучший биатлонист мира, норвежец Йоханес Бё рассказал, когда планирует завершить профессиональную карьеру.

"Я не буду продолжать после 2026 года. Есть ли у меня пять, шесть или семь глобусов Кубка мира, или 85, 90 или 100 побед, не будет иметь значения. Дата определена. Поэтому я должен добиться всего, что возможно к тому времени.

Биатлон забирает много энергии у меня, моей семьи и особенно у моей жены" – сказал Бё младший.

Напомним, что ранее Германия объявила состав на первый этап Кубка мира по биатлону.

По теме
yellow-arrow
Германия объявила состав на первый этап Кубка мира по биатлону
yellow-arrow
Лидер сборной Италии пропустит первый этап Кубка мира 2024/2025
yellow-arrow
Франция назвала состав на первый этап Кубка мира сезона 2024/2025
Йоханнес Бе
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости