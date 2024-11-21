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Австрия определилась с составом на этап Кубка мира в Контиолахти
Поедут лучшие
Фото: Eurosport
Национальная сборная Австрии по биатлону назвала состав на первый этап Кубка мира сезона 2024/2025. В список лучших по версии тренерского штаба вошли:
Мужской состав: Симон Эдер, Феликс Ляйтнер, Давид Комац, Фабиан Мюллауэр, Патрик Якоб
Женский состав: Лиза Тереза Хаузер, Анна Гандлер, Леа Ротшопф, Дуня Здуч, Кристина Оберталер.
Напомним, что первый этап Кубка мира 2024/2025 состоится в финском Контиолахти и начнется 30 ноября.
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