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Австрия определилась с составом на этап Кубка мира в Контиолахти

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Австрия определилась с составом на этап Кубка мира в Контиолахти

Фото: Eurosport

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Национальная сборная Австрии по биатлону назвала состав на первый этап Кубка мира сезона 2024/2025. В список лучших по версии тренерского штаба вошли:

Мужской состав: Симон Эдер, Феликс Ляйтнер, Давид Комац, Фабиан Мюллауэр, Патрик Якоб

Женский состав: Лиза Тереза ​​Хаузер, Анна Гандлер, Леа Ротшопф, Дуня Здуч, Кристина Оберталер.

Напомним, что первый этап Кубка мира 2024/2025 состоится в финском Контиолахти и начнется 30 ноября.

Ранее Германия объявила состав на старт Кубка мира

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