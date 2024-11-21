Австрия определилась с составом на этап Кубка мира в Контиолахти

Национальная сборная Австрии по биатлону назвала состав на первый этап Кубка мира сезона 2024/2025. В список лучших по версии тренерского штаба вошли:

Мужской состав : Симон Эдер, Феликс Ляйтнер, Давид Комац, Фабиан Мюллауэр, Патрик Якоб

Женский состав : Лиза Тереза ​​Хаузер, Анна Гандлер, Леа Ротшопф, Дуня Здуч, Кристина Оберталер.

Напомним, что первый этап Кубка мира 2024/2025 состоится в финском Контиолахти и начнется 30 ноября.